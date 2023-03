Manutenzione corsi d’acqua: giunta regionale dell’Umbria approva piano interventi prioritari (Di domenica 26 marzo 2023) La giunta regionale, su proposta dell’assessore Enrico Melasecche, ha approvato il piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico regionale per l’anno 2023, e ha stanziato per la sua esecuzione 1,5 milioni, di cui 1,2 milioni assegnati ai Consorzi di bonifica (Consorzio Bonificazione Umbra, Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Consorzio di Bonifica Tevere-Nera) e i restanti 300 mila euro per le opere di competenza regionale. “Nel piano – spiega l’assessore – sono definiti gli interventi prioritari di Manutenzione sui corsi d’acqua, individuati sulla base delle attività di monitoraggio e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 marzo 2023) La, su proposta dell’assessore Enrico Melasecche, hato ildegliper il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrograficoper l’anno 2023, e ha stanziato per la sua esecuzione 1,5 milioni, di cui 1,2 milioni assegnati ai Consorzi di bonifica (Consorzio Bonificazione Umbra, Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, Consorzio di Bonifica Tevere-Nera) e i restanti 300 mila euro per le opere di competenza. “Nel– spiega l’assessore – sono definiti glidisui, individuati sulla base delle attività di monitoraggio e ...

