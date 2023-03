Manila Nazzaro | il particolare piano di Lorenzo per riconquistarla

Leggi su biccy

(Di domenica 26 marzo 2023) Mesi di rumor e la settimana scorsaha confermato la rottura conAmoruso. Dopo sei anni d’amore la Miss Italia ha deciso di mettere la parola fine alla sua relazione con l’ex calciatore. Da Silvia Toffanin,ha spiegato come mai è finita con. “Sì quello che avete letto è vero. Non sto più insieme a. Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo chesarebbe diventato mio marito, ...