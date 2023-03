Manduria | incidente stradale | morto 42enne militare della Marina In serata

(Di domenica 26 marzo 2023) Nazzareno Gennari, 42 anni, era un. Ieri sera, per cause da dettagliare, alla guidasua auto è rimasto coinvolto in unin territorio di Manduroa. L’uomo èsul colpo. L'articolo In proviene da Noi Notizie..

Si schianta con la moto, 42enne muore a Manduria La Gazzetta del Mezzogiorno

Nazzareno Gennari, 42 anni, era un militare della Marina. Ieri sera, per cause da dettagliare, alla guida della sua auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale in territorio di Manduroa. L’uomo ...Un uomo di 42 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Manduria, in provincia di Taranto. La vittima, si tratta di Nazareno Gennari, manduriano militare della ...