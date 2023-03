Mandrake è esistito davvero? Da leggenda a realtà!

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 26 marzo 2023) “E chi sei?”, questo è un detto che a Roma in molti dicono per sottolineare un’impresa ai limiti dell’impossibile. Ed è qui che nasce ladi un personaggio dei fumetti, ma è? Non solo fumetti perchéera anche il mitico personaggio interpretato in Febbre da Cavallo da uno straordinario Gigi Proietti amante delle corse dei cavalli e protagonista di incredibili peripezie.? (GranTennisToscana)è un personaggio che stato ideato dalla mente di Lee Falk che è stato poi autore anche dell’Uomo Mascherato. Questi ha assunto i tratti caratteristici dell’uomo ben vestito col cilindro e il baffetto grazie alla matita di Phil Davis che ne ha curato i disegni. L’esordio ...