Mancini si affida a Politano per battere Malta (Di domenica 26 marzo 2023) Stasera l’Italia affronta Malta nella seconda partita del girone di qualificazione agli Europei dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra. E in attacco ci saranno Politano e Gnonto, al fianco di Retegui. Scrive il Corsport: Servirà attaccare con furbizia, giudizio e fantasia per far saltare il fortino maltese, cercando di sbloccare in fretta il risultato. Ecco la mossa del ct: largo a Politano e Gnonto, non solo Tonali e Cristante, creando superiorità sulle fasce. Bocciata la formula del doppio play, resisterà solo uno tra Verratti (favorito e Jorginho. Promossa l’altra Italia, quella capace di spaventare l’Inghilterra nel secondo tempo. La Gazzetta: Una seconda mossa a sostegno del nostro centravanti è la conferma di Politano e Gnonto che nel secondo tempo di Napoli hanno determinato la bella reazione azzurra. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Stasera l’Italia affrontanella seconda partita del girone di qualificazione agli Europei dopo la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra. E in attacco ci sarannoe Gnonto, al fianco di Retegui. Scrive il Corsport: Servirà attaccare con furbizia, giudizio e fantasia per far saltare il fortino maltese, cercando di sbloccare in fretta il risultato. Ecco la mossa del ct: largo ae Gnonto, non solo Tonali e Cristante, creando superiorità sulle fasce. Bocciata la formula del doppio play, resisterà solo uno tra Verratti (favorito e Jorginho. Promossa l’altra Italia, quella capace di spaventare l’Inghilterra nel secondo tempo. La Gazzetta: Una seconda mossa a sostegno del nostro centravanti è la conferma die Gnonto che nel secondo tempo di Napoli hanno determinato la bella reazione azzurra. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Mancini si affida a Politano per battere Malta Il calciatore del Napoli titolare questa sera con Gnonto e Retegui… - infoitsport : Caressa sulle scelte di Mancini: 'Si parla tanto di giovani ma poi Scalvini non gioca e ci si affida agli esperti' - barrato33 : @capuanogio Mancini ancora vittima della riconoscenza. Politano e Gnonto dentro troppo tardi. Abbiamo un sacco di c… - OnorioFerraro : ?? Mancini si affida a Berardi, Retegui e Pellegrini in avanti con l’#Inghilterra che risponde con Saka, Kane e Grea… - MariusKalander : Mancini è l'unico ct al mondo assieme a Di Biagio a non essere esonerato dopo aver mancato un obiettivo Non convoca… -