Mancini non è contento | ' Potevamo fare meglio Cosa? Quasi tutto'

- capuanogio : #Mancini pronto a cambiare quasi totalmente l'#Italia rispetto all'undici di partenza contro l'#Inghilterra. Se dav… - MCriscitiello : Convocazioni di dissenso e provocatorie. Mancini continua a giocare con la Nazionale Italiana come fosse una "cosa… - Moixus1970 : RT @CronacheTweet: L'#Italia vince, ma secondo #Mancini non convince. Siete d'accordo con il ct? ?? - De_Sand88 : RT @CorSport: ?? 'Son partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Era importante vi…

Robertosi tiene la vittoria, senza esaltarla: "Sono partite difficili in cui hai tutto da perdere, sono brutte, scorbutiche e poco piacevoli perché l'avversario si chiude,ci sono spazi, ...L' Italia conquista i tre punti ma la serata contro Malta finisce praticamente qui. Due gol nel primo tempo e poco più per gli azzurri dichehanno di certo brillato. Trova il gol per la seconda volta Retegui , che diventa l'unica vera buona notizia di questo doppio impegno per le qualificazioni ad Euro 2024. Malta - Italia: ...... aveva detto il ct della Nazionalepoco prima della partita allo stadio di Ta' Qal. Tra i ... Il tecnico si era espresso subito a difesa del gruppo: "Le valutazioni a caldosono mai troppo ...

Regetui e Pessina non bastano: c'è una brutta notizia per Mancini CalcioMercato.it

Roberto Mancini, ct azzurro, commenta il successo su Malta ai microfoni della Rai: "Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno. Era ...In queste partite è difficile giocare, non hai spazi e bisogna sempre prenderle al massimo per vincerle. Potevamo fare meglio, questo sì, tutto". Sono le parole di Roberto Mancini a Rai Sport dopo la ...