Mancini: «Contro Malta c’è tutto da perdere. Contro l’Inghilterra molte cose buone e qualche errore» (Di domenica 26 marzo 2023) A poche ora dal match Contro Malta, valida per le qualificazioni a Euro 2024, il commissario tecnico Roberto Mancini è stato intervistato dai canali ufficiali della Figc. «Contro Malta c’è tutto da perdere. I tre punti sono importanti bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio. Contro l’Inghilterra ci sono state molte cose buone e qualche errore. Se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto nei primi 15 minuti e in tutto il secondo tempo credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Sarò soddisfatto se andremo via da Malta con i tre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) A poche ora dal match, valida per le qualificazioni a Euro 2024, il commissario tecnico Robertoè stato intervistato dai canali ufficiali della Figc. «c’èda. I tre punti sono importanti bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio.ci sono state. Se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto nei primi 15 minuti e inil secondo tempo credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Sarò soddisfatto se andremo via dacon i tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????????? ??????-??????????????? In esclusiva le parole del Ct #Mancini a poche ore dalla sfida contro Malta ?… - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - romanewseu : #Mancini: “Contro Malta una partita in cui c’è tutto da perdere. Formazione? Ci saranno diversi cambi…” (VIDEO) ??… - FabPec53 : @GoalItalia >Dà assoluta priorità a Pafundi nelle convocazioni >Gli fa giocare 0 minuti in due partite di cui una c… - pasqualinipatri : Nazionale, Mancini: “I tre punti contro Malta valgono come quelli contro l’Inghilterra” -