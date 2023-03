Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Manchester United, nuovo profilo per l'attacco: Il Manchester United è interessato ad Evan Ferguson, 18enne centrav… - infoitsport : Manchester United, idea doppia cessione da oltre 100 milioni - sportli26181512 : Manchester United, sono 7 gli epurati: quante occasioni di mercato!: Il Manchester United sta già programmando la p… - infoitsport : Manchester United, pronti 50 milioni per Ruben Neves - GideonKeshy : RT @modap_: 9. Robin van Persie – Arsenal/Manchester United -

Senza la cessione di un big della tipologia di Vlahovic, invece, ciao Hojlund, obiettivo già complicato di suo per via dei costi (e con Arsenal , Newcastle egià tentate dal ...Commenta per primo Ilsta già programmando la prossima stagione. Secondo il Sun sono ben 7 i giocatori che si devono conquistare il posto anche per il 2023/2024: si tratta di De Gea , Maguire , Sabitzer , ...Harry Maguire, difensore dele dell'Inghilterra, ha parlato degli obiettivi della nazionale di Southgate Harry Maguire, difensore dele dell'Inghilterra, ha parlato degli obiettivi della ...

Manchester United, lo sceicco Al-Thani alza l'offerta a 6 miliardi - ilNapolista IlNapolista

Lo United potrebbe presto buttarsi subito su Lautaro: l’idea non è campata in aria e i Red Devils studiano un piano sotto forma di offerta irrinunciabile Paul Scholes, ex centrocampista e bandiera del ...Casemiro, centrocampista del Manchester United e del Brasile, ha parlato al termine della sconfitta in amichevole contro il Marocco Casemiro, centrocampista del Manchester United e del Brasile, ha par ...