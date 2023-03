Mamma di Nikita la spara grossa su Daniele Dal Moro, lui sbotta (giustamente) (Di domenica 26 marzo 2023) Nuova polemica intorno al GF Vip, ma questa volta non c’entrano i vipponi. La Mamma di Nikita ieri è entrata in uno space di Twitter e ha detto cose molto particolari su Daniele Dal Moro. “Anche sentire Daniele dire certe cose… Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo che Daniele ha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con Nikita. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, ma Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo ... Leggi su biccy (Di domenica 26 marzo 2023) Nuova polemica intorno al GF Vip, ma questa volta non c’entrano i vipponi. Ladiieri è entrata in uno space di Twitter e ha detto cose molto particolari suDal. “Anche sentiredire certe cose… Noi abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple, cose di questo genere. Mia madre era bipolare. Quindi io so benissimo cheha almeno due personalità, una buona e una cattiva. Quando si arrabbiava e quando stava buono e dolce con. Non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui. Non voglio dire niente, maqualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito altrimenti non ci avrebbe tenuto così tanto a lui. Lei ha visto una persona da aiutare, ha l’istinto di assistente sociale avendo ...

