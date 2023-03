Maltempo Italia, venti forti in arrivo: allerta meteo in 5 regioni (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Maltempo in arrivo, sull'Italia torna la pioggia con venti forti da Nord a Sud. Su 5 regioni, segnala la Protezione Civile, scatta l'allerta meteo gialla per lunedì 27 marzo: si tratta di ampi settori di Campania, Calabria, Molise e sull'intero territorio di Puglia e Basilicata. "Una struttura depressionaria in arrivo sulle nostre regioni Nord-Occidentali porterà , nelle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Assisteremo a una decisa intensificazione della ventilazione sull'Italia dai quadranti occidentali, con tendenza a rinforzare al Nord per raffiche di favonio e al Centro-Sud a ridosso delle aree ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar. (Adnkronos) -in, sull'torna la pioggia conda Nord a Sud. Su 5, segnala la Protezione Civile, scatta l'gialla per lunedì 27 marzo: si tratta di ampi settori di Campania, Calabria, Molise e sull'intero territorio di Puglia e Basilicata. "Una struttura depressionaria insulle nostreNord-Occidentali porterà , nelle prossime ore, un generale peggioramento delle condizionirologiche. Assisteremo a una decisa intensificazione dellalazione sull'dai quadranti occidentali, con tendenza a rinforzare al Nord per raffiche di favonio e al Centro-Sud a ridosso delle aree ...

