Maltempo in Campania, domani allerta gialla (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Maltempo in Campania, scatta l’allerta gialla per domani, lunedì 27 marzo. La Protezione civile della Regione ha infatti emanato oggi un avviso di allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21.00. Sarà in vigore l’allerta gialla per temporali su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, e su tutta la regione sarà in vigore l’allerta meteo per venti forti e mare agitato. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) –in, scatta l’per, lunedì 27 marzo. La Protezione civile della Regione ha infatti emanato oggi un avviso dimeteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 21.00. Sarà in vigore l’per temporali su Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento, e su tutta la regione sarà in vigore l’meteo per venti forti e mare agitato. La Protezione civile della Regioneraccomanda alle autorità competenti di attivare i Centro operativi comunali e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Maltempo in Campania, domani allerta gialla . #Adnkronos - vivereitalia : Maltempo in Campania, domani allerta gialla - zazoomblog : Ultime Notizie – Maltempo in Campania domani allerta gialla - #Ultime #Notizie #Maltempo #Campania - News24_it : Maltempo in Campania, domani allerta gialla - TV7Benevento : Maltempo. Da mezzanotte allerta gialla sulla Campania - -