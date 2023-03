Maltempo, allerta gialla a Bergamo per vento da lunedì mattina (Di domenica 26 marzo 2023) Il meteo. Non sono previste chiusure ma si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors e tende Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 marzo 2023) Il meteo. Non sono previste chiusure ma si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors e tende

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Maltempo, in arrivo venti forti fino a burrasca da Nord a Sud. Allerta gialla della Protezione civile su ampi setto… - Miti_Vigliero : Torna il maltempo, venti di burrasca fino a 100 Km/h: allerta meteo in 5 regioni - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, in arrivo venti forti fino a burrasca da Nord a Sud. Allerta gialla della Protezione civile su ampi settori di… - PasqualeMarro : #Allertameteo gialla per maltempo domani 27 marzo - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Maltempo, in arrivo venti forti fino a burrasca da Nord a Sud. Allerta gialla della Protezione civile su ampi settori di… -