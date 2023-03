Malta, Marcolini: «Sono contento dell’atteggiamento dei miei ragazzi. Era un Everest da scalare» (Di domenica 26 marzo 2023) Michele Marcolini, Ct di Malta, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta interna contro l’Italia Michele Marcolini, Ct di Malta, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta interna contro l’Italia. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto la partita che dovevano fare. Dopo la prima occasione andare sotto alla prima occasione ci ha reso tutto difficile. Siamo stati propositivi e in alcune situazioni siamo mancati nell’ultimo passaggio. Per noi era un Everest da scalare. Sono contento da italiano, ma perdere non è mai bello. I valori Sono completamente diversi. Il secondo tempo loro hanno gestito e noi abbiamo cercato di fare il nostro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Michele, Ct di, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta interna contro l’Italia Michele, Ct di, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta interna contro l’Italia. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo fatto la partita che dovevano fare. Dopo la prima occasione andare sotto alla prima occasione ci ha reso tutto difficile. Siamo stati propositivi e in alcune situazioni siamo mancati nell’ultimo passaggio. Per noi era undada italiano, ma perdere non è mai bello. I valoricompletamente diversi. Il secondo tempo loro hanno gestito e noi abbiamo cercato di fare il nostro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

