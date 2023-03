Malta, Marcolini: 'L'Italia era un Everest da scalare per noi' (Di domenica 26 marzo 2023) Michele Marcolini, commissario tecnico di Malta, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta con l'Italia nella seconda giornata delle qualificazioni... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Michele, commissario tecnico di, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta con l'nella seconda giornata delle qualificazioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Malta-Italia 0-2, Marcolini: “Un avversario difficile, l’atteggiamento è stato giusto” - sportli26181512 : Malta, Marcolini: 'L'Italia era un Everest da scalare per noi': Michele Marcolini, commissario tecnico di Malta, ha… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Malta: Marcolini, per noi l'Italia era un Everest 'All'inizio miracolo Donnarumma, poi loro hanno preso controllo' - sportface2016 : #MaltaItalia 0-2, #Marcolini: “Abbiamo spaventato gli azzurri” - glooit : Malta: Marcolini, per noi l'Italia era un Everest leggi su Gloo -