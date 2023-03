Malta, Marcolini: ''Italia? Squadra molto forte, felice di come la squadra ha approcciato il match'' (Di domenica 26 marzo 2023) Michele Marcolini, ct di Malta, al termine dl match perso contro l’Italia per 0-2 e valido per le qualificazioni ad Euro2024, ha rilasciato, in conferenza stampa, lòe seguenti dichiarazioni "Non so cosa sarebbe potuto cambiare se Satariano avesse fatto gol. Di sicuro avremmo regalato una gioia enorme a tutto il popolo maltese.Sono felice di come la squadra ha approcciato il match. Avevamo di fronte una squadra molto forte. -afferma Marcolini - Siamo stati sfortunati perché l'Italia alla prima azione offensiva ha trovato il gol. Questo in una gara così difficile avrebbe potuto dire anche crollare, fare una ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Michele, ct di, al termine dlperso contro l’per 0-2 e valido per le qualificazioni ad Euro2024, ha rilasciato, in conferenza stampa, lòe seguenti dichiarazioni "Non so cosa sarebbe potuto cambiare se Satariano avesse fatto gol. Di sicuro avremmo regalato una gioia enorme a tutto il popolo maltese.Sonodilahail. Avevamo di fronte una. -afferma- Siamo stati sfortunati perché l'alla prima azione offensiva ha trovato il gol. Questo in una gara così difficile avrebbe potuto dire anche crollare, fare una ...

