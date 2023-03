Malta-Italia, Mancini pronto a cambiare: maglia da titolare per un giocatore del Napoli (Di domenica 26 marzo 2023) È una domenica senza Serie A quella che si apprestano a vivere tutti i tifosi Italiani, ma la sosta per le nazionali offre il match Malta-Italia, seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024. La squadra di Mancini dovrà vincere per riscattare la sconfitta contro l’Inghilterra arrivata al Maradona giovedì scorso: il percorso per Euro 2024 è già in salita. Acerbi, Di Lorenzo e Barella Nella gara di questa sera contro l’umile Malta, Mancini ha in mente diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro l’Inghilterra. Out sicuramente Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma, titolare nella gara di giovedì con il numero 10 sulle spalle, non è stato convocato per il match di stasera (out anche Falcone, Buongiorno e Pafundi, oltre l’infortunato ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) È una domenica senza Serie A quella che si apprestano a vivere tutti i tifosini, ma la sosta per le nazionali offre il match, seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024. La squadra didovrà vincere per riscattare la sconfitta contro l’Inghilterra arrivata al Maradona giovedì scorso: il percorso per Euro 2024 è già in salita. Acerbi, Di Lorenzo e Barella Nella gara di questa sera contro l’umileha in mente diversi cambi di formazione rispetto alla sfida contro l’Inghilterra. Out sicuramente Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma,nella gara di giovedì con il numero 10 sulle spalle, non è stato convocato per il match di stasera (out anche Falcone, Buongiorno e Pafundi, oltre l’infortunato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - Gazzetta_it : Mancini 'Su Retegui ci abbiamo visto giusto. Balo? Non so a cosa si riferisca, ma gli voglio bene' - DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | #Italia, Mancini: '#Retegui ha segnato un gol non facile, può migliorare molto' - skillandbet : ?? #Pronostici Malta - Italia ? ? #Scommesse Vincenti ?? Formazioni ?? Come Vederla in TV ? Quote Più Alte ?? Bonus Gr… - madisonmarco : RT @Boboj29: Questa sera h 20,45 Malta -Italia Valevole per la qualificazione agli Europei 24 Diretta su @Raiuno ,telecronaca affidata a Ri… -