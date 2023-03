Malta-Italia: Mancini fa fuori uno dei big, ecco i convocati (Di domenica 26 marzo 2023) Malta-Italia tra i convocati di Roberto Mancini non c’è Lorenzo Pellegrini che andrà in tribuna con Simone Pafundi e Alessandro Buongiorno. C’è una clamorosa esclusione da parte del commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio ed è Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma è partito titolare giovedì contro l’Inghilterra, mentre con Malta si siederà in panchina. La maglia numero 10 andrà a finire sulle spalle di Gnonto. Tra i convocati di Mancini non c’è nemmeno Pafundi che va ancora in tribuna col difensore del Torino Buongiorno. Cambia anche il ruolo del terzo portiere che sarà Carnesecchi. Malta-Italia: i convocati di Mancini Portieri – Donnarumma, Meret, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 26 marzo 2023)tra idi Robertonon c’è Lorenzo Pellegrini che andrà in tribuna con Simone Pafundi e Alessandro Buongiorno. C’è una clamorosa esclusione da parte del commissario tecnico della Nazionalena di calcio ed è Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma è partito titolare giovedì contro l’Inghilterra, mentre consi siederà in panchina. La maglia numero 10 andrà a finire sulle spalle di Gnonto. Tra idinon c’è nemmeno Pafundi che va ancora in tribuna col difensore del Torino Buongiorno. Cambia anche il ruolo del terzo portiere che sarà Carnesecchi.: idiPortieri – Donnarumma, Meret, ...

