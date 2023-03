Malta-Italia, Mancini: "È una di quelle partite in cui c'è tutto da perdere" (Di domenica 26 marzo 2023) Contro Malta è una di quelle partite in cui «c'è tutto da perdere» . Così il ct azzurro Roberto Mancini , nell’intervista esclusiva ai canali social della Figc nel giorno della seconda partita delle... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Controè una diin cui «c'èda» . Così il ct azzurro Roberto, nell’intervista esclusiva ai canali social della Figc nel giorno della seconda partita delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - GoalItalia : I convocati di Mancini per #MaltaItalia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10 ?? ???? - SiccardiCarlo : RT @Azzurri: Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta su #Rai1 #… - elisitalaU : RT @Azzurri: Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta su #Rai1 #… -