Malta-Italia, la stampa avvisa Mancini: «Occhio a una nuova trappola» (Di domenica 26 marzo 2023) Malta-Italia, la stampa avvisa Mancini in vista del secondo match delle qualificazioni ad Euro 2024: i titoli dei giornali I quotidiani sportivi oggi in edicola avvisano Roberto Mancini in vista del match tra Italia e Malta in programma questa sera, valido per la seconda giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. «Una nuova trappola», così vengono indicati gli avversari contro i quali non si potrà sbagliare, visto anche il deludente ko all'esordio contro gli inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

