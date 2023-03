Malta-Italia, Gnonto si fa male ed è costretto al cambio: entra Grifo (Di domenica 26 marzo 2023) Primo cambio per Roberto Mancini dopo circa 20 minuti del match contro Malta, in cui gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Retegui. Wilfried Gnonto è stato infatti costretto a chiedere di uscire dal campo dopo una distorsione alla caviglia. Al suo posto è entrato Vincenzo Grifo. Sicuramente non una buona notizia anche per il Leeds, che è in piena lotta per la salvezza in Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Primoper Roberto Mancini dopo circa 20 minuti del match contro, in cui gli azzurri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Retegui. Wilfriedè stato infattia chiedere di uscire dal campo dopo una distorsione alla caviglia. Al suo posto èto Vincenzo. Sicuramente non una buona notizia anche per il Leeds, che è in piena lotta per la salvezza in Premier League. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - chiarasdump : RT @aledeg_: Malta-Italia e non posso che pensare a questo momento storico - alexiasslazio : RT @aledeg_: Malta-Italia e non posso che pensare a questo momento storico -