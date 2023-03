Malta-Italia, decisione a sorpresa di Mancini: out un titolare dai convocati (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, l’Italia è chiamata a vincere questa sera in un match abbordabile contro Malta. Il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla sfida di questa sera, valida per la seconda gara di qualificazione a Euro 2024. A sorpresa il tecnico azzurro ha escluso dai convocati il Capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che è stato titolare contro l’Inghilterra. Oltre il centrocampista giallorosso non figurano tra i convocati anche Pafundi, Vladimiro Falcone e Alessandro Buongiorno. Lorenzo Pellegrini Italia Maglia numero dieci affidata a Gnonto Confermate le presenze a centrocampo di Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi e Tonali, mentre in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, l’è chiamata a vincere questa sera in un match abbordabile contro. Il Ct Robertoha diramato la lista deiche prenderanno parte alla sfida di questa sera, valida per la seconda gara di qualificazione a Euro 2024. Ail tecnico azzurro ha escluso daiil Capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, che è statocontro l’Inghilterra. Oltre il centrocampista giallorosso non figurano tra ianche Pafundi, Vladimiro Falcone e Alessandro Buongiorno. Lorenzo PellegriniMaglia numero dieci affidata a Gnonto Confermate le presenze a centrocampo di Verratti, Jorginho, Pessina, Cristante, Frattesi e Tonali, mentre in ...

