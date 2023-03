Malta-Italia, ancora gol Retegui: colpo di testa vincente e 0-1 (VIDEO) (Di domenica 26 marzo 2023) ancora Mateo Retegui. Nel corso del primo tempo di Malta-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni di Euro 2024, il centravanti argentino naturalizzato Italiano trova il suo secondo gol in Nazionale: sugli sviluppi di calcio d’angolo salta tutto solo, all’interno dell’area di rigore, e di testa fa 0-1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023)Mateo. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni di Euro 2024, il centravanti argentino naturalizzatono trova il suo secondo gol in Nazionale: sugli sviluppi di calcio d’angolo salta tutto solo, all’interno dell’area di rigore, e difa 0-1. SportFace.

