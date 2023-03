Malta-Italia, Acerbi verso la panchina. Retegui favorito dal 1? ? Sky (Di domenica 26 marzo 2023) Il giornalista Marco Nosotti, su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla possibile formazione su cui Roberto Mancini sta ragionando alla vigilia di Malta-Italia (vedi articolo). Le ultime su Francesco Acerbi e non solo. PROBABILE FORMAZIONE ? Marco Nosotti, in onda su Sky Sport per “Sky 24 Today”, ha fatto il punto della situazione per la gara di questa sera tra Malta e Italia: «L’allenamento della Nazionale Italiana sta per finire, Roberto Mancini cambierà e cambierà molto. Questa squadra deve trovare la vittoria con i tre punti, la mentalità e la determinazione, oltre alla performance. Lorenzo Pellegrini e Simone Pafundi vanno in tribuna. Davanti a Gianluigi Donnarumma dovrebbero esserci Giorgio Scalvini e Alessio Romagnoli, quindi non ci sarà Francesco ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Il giornalista Marco Nosotti, su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla possibile formazione su cui Roberto Mancini sta ragionando alla vigilia di(vedi articolo). Le ultime su Francescoe non solo. PROBABILE FORMAZIONE ? Marco Nosotti, in onda su Sky Sport per “Sky 24 Today”, ha fatto il punto della situazione per la gara di questa sera tra: «L’allenamento della Nazionalena sta per finire, Roberto Mancini cambierà e cambierà molto. Questa squadra deve trovare la vittoria con i tre punti, la mentalità e la determinazione, oltre alla performance. Lorenzo Pellegrini e Simone Pafundi vanno in tribuna. Davanti a Gianluigi Donnarumma dovrebbero esserci Giorgio Scalvini e Alessio Romagnoli, quindi non ci sarà Francesco ...

