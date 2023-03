Malta-Italia 0-2, primi tre punti per Mancini. Ma gli azzurri non convincono (Di domenica 26 marzo 2023) L'Italia supera Malta 0-2 nel secondo match di qualificazione a Euro 2024 e conquista la sua prima vittoria del 2023, agganciando la Macedonia del Nord al secondo posto nel Gruppo C. Il match si decide già nel primo tempo con le reti di Retegui (15'), al secondo gol in due presenze con la maglia azzurra, e Pessina (27'). Nella ripresa gli azzurri rischiano poco, ma faticano a crearsi opportunità per arrotondare il risultato e alla fine si accontentano di una vittoria fondamentale, seppur poco convincente. L'inseguimento all'Inghilterra capolista ripartirà a settembre contro i macedoni, nel frattempo il lavoro da fare è ancora parecchio. Malta (3-4-2-1): Bonello; Z. Muscat, Borg, Attard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P. Mbong; Nwoko. Ct.: Marcolini.Italia (4-3-3): Donnarumma; Di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 marzo 2023) L'supera0-2 nel secondo match di qualificazione a Euro 2024 e conquista la sua prima vittoria del 2023, agganciando la Macedonia del Nord al secondo posto nel Gruppo C. Il match si decide già nel primo tempo con le reti di Retegui (15'), al secondo gol in due presenze con la maglia azzurra, e Pessina (27'). Nella ripresa glirischiano poco, ma faticano a crearsi opportunità per arrotondare il risultato e alla fine si accontentano di una vittoria fondamentale, seppur poco convincente. L'inseguimento all'Inghilterra capolista ripartirà a settembre contro i macedoni, nel frattempo il lavoro da fare è ancora parecchio.(3-4-2-1): Bonello; Z. Muscat, Borg, Attard; J. Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P. Mbong; Nwoko. Ct.: Marcolini.(4-3-3): Donnarumma; Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - AntonioGuidi : Italia (2) 60 milioni di abitanti Malta (0) 1/2 milioni di abitanti Calcio in Italia sport nazionale Più di qualcos… - zazoomblog : LIVE Malta-Italia 0-2: acrobazia di Scamacca! Tris sfiorato si supera Bonello - #Malta-Italia #acrobazia #Scamacca!… -