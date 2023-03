Malta-Italia 0-2 | Mancini | “Retegui goleador | convocare altri oriundi è una possibilità”

(Di domenica 26 marzo 2023) Roberto, tecnico della Nazionalena, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni della RAI. L’se desta: dopo la sconfitta dal retrogusto di vendetta rifilata dall’Inghilterra di Southgate, gli azzurri dihanno recuperato le forze e vinto stasera contro i maltesi. A siglare il trionfono in questa partita, valida per la qualificaizone a euro 2024,(15’) e Pessina (27’).: “Avremmo potuto fare di più” Roberto, tecnico della Nazionalena, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni della Rai. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - Ftbnews24 : Malta-Italia 0-2, a segno Retegui e Pessina: buona la prestazione di Politano - Klip11com : Malta - Italia FT 0-2 -

A Ta' Qali l'è tornata alla vittoria. Gli Azzurri hanno infatti battutonella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 . 2 - 0 per la squadra del ct Roberto Mancini grazie alle reti nel ...Al National Taqali Stadium di, l'batte la formazione allenata da Michele Marcolini per 2 - 0 grazie alla seconda rete in azzurro di Retegui al 15' e di Pessina al 27'., Mancini: "Retegui è un goleador" .,...Grifo non lo spiazza, ma lui si oppone benissimo. Neanche la rovesciata di Scamacca è impossibile, ma la parata c'è. Risponde a Romagnoli e Cristante, dà l'impressione di sicurezza. Retegui può ...

Malta-Italia risultato 0-2: Mancini sorride con i gol di Retegui e Pessina Corriere della Sera

L'Italia vince 2-0 a Malta nel secondo match del Gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri, sconfitti all'esordio a Napoli dall'Inghilterra (che batte… Leggi ...Matteo Politano, attaccante del Napoli e dell’Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria della nazionale azzurra a Malta: “Dovevamo vincere per forza e l’abbiamo fatto, la prestazione non è stata di a ...