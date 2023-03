Malta-Italia 0-2 LIVE: poche emozioni nella ripresa (Di domenica 26 marzo 2023) Al Ta’Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi Malta-Italia 0-2 MOVIOLA 1? – Iniziata la partita. 5? – Occasione per Malta, Satariano vicino al vantaggio bravissimo Donnarumma a deviare in corner. 13? – Romagnoli ci provano dalla distanza, tiro potente e poco preciso, alto sopra la traversa. Deviato dal portiere in corner. 15? – GOL Italia – Retegui svetta di testa sul cross di Tonali e mette alle spalle di Bonello. 21? – Problemi per Gnonto, Mancini costretto al primo cambio. Dentro Grifo. 27? – GOL ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Al Ta’Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi0-2 MOVIOLA 1? – Iniziata la partita. 5? – Occasione per, Satariano vicino al vantaggio bravissimo Donnarumma a deviare in corner. 13? – Romagnoli ci provano dalla distanza, tiro potente e poco preciso, alto sopra la traversa. Deviato dal portiere in corner. 15? – GOL– Retegui svetta di testa sul cross di Tonali e mette alle spalle di Bonello. 21? – Problemi per Gnonto, Mancini costretto al primo cambio. Dentro Grifo. 27? – GOL ...

