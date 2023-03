Malta-Italia 0-2 LIVE: occasione per i padroni di casa (Di domenica 26 marzo 2023) Al Ta’Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi Malta-Italia 0-2 MOVIOLA 1? – Iniziata la partita. 5? – occasione per Malta, Satariano vicino al vantaggio bravissimo Donnarumma a deviare in corner. 13? – Romagnoli ci provano dalla distanza, tiro potente e poco preciso, alto sopra la traversa. Deviato dal portiere in corner. 15? – GOL Italia – Retegui svetta di testa sul cross di Tonali e mette alle spalle di Bonello. 21? – Problemi per Gnonto, Mancini costretto al primo cambio. Dentro Grifo. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Al Ta’Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi0-2 MOVIOLA 1? – Iniziata la partita. 5? –per, Satariano vicino al vantaggio bravissimo Donnarumma a deviare in corner. 13? – Romagnoli ci provano dalla distanza, tiro potente e poco preciso, alto sopra la traversa. Deviato dal portiere in corner. 15? – GOL– Retegui svetta di testa sul cross di Tonali e mette alle spalle di Bonello. 21? – Problemi per Gnonto, Mancini costretto al primo cambio. Dentro Grifo. ...

