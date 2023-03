Malta-Italia 0-2, il tabellino (Di domenica 26 marzo 2023) Malta-Italia 0-2 Marcatori: 16’ Retegui, 28’ Pessina Malta (3-5-2): Bonello; Apap (85’ Brown), S. Borg, Attard (64’ Z. Mu... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023)0-2 Marcatori: 16’ Retegui, 28’ Pessina(3-5-2): Bonello; Apap (85’ Brown), S. Borg, Attard (64’ Z. Mu...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - sallo_news : Italia avanti con Pessina e Retegui, Malta ko #maltaitalia - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2024 - Qualificazioni, Malta-Italia 0-2: prima vittoria per gli azzurri grazie a Retegui e Pessina -