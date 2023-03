Malta-Italia 0-2, ancora Retegui e raddoppio di Pessina: primi tre punti verso Euro 2024 (Di domenica 26 marzo 2023) Una passeggiata di salute: l?Italia vince a Malta, e segna di nuovo Mateo Retegui, il quale - forse per far contenti tutti i brontoloni - accenna anche l?inno nazionale. Questi due... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 marzo 2023) Una passeggiata di salute: l?vince a, e segna di nuovo Mateo, il quale - forse per far contenti tutti i brontoloni - accenna anche l?inno nazionale. Questi due...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Malta ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? “National Stadium' - #TaQali ?? In diretta s… - sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - sportli26181512 : Marcolini: 'Per #Malta l'#Italia era un Everest da scalare': Il tecnico italiano: 'Dopo il ko con l'Inghilterra non… - cronachecampane : Qualificazioni Euro 2024: ancora Retegui, l’Italia batte Malta ma non convince -