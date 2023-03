Malore durante una festa | 15enne si accascia e muore davanti agli amici dopo un mini incontro di box

(Di domenica 26 marzo 2023) A Genova unatra adolescenti finisce in tragedia . Un ragazzo di 15 anni, E. A., è morto a causa di unmentre si trovava in compagnia di una quindicina di adolescenti un appartamento. Gli ...

Genova sotto choc. Un quindicenne è morto durante una festa tra amici in un'abitazione. Sul caso indagano i carabinieri della città ligure. Da una prima ricostruzione, sarebbe morto per un malore. Da ...Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella che la vittima, studente in un liceo del centro, fosse affetta da una patologia cardiaca ...