Madri | carceri e torture Dove è finito il rispetto?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata pe… - LegaSalvini : Carceri, la #Lega: 'Ripresentiamo noi il Pdl sulle detenute madri'. - FlorianaCrivel2 : RT @la_kuzzo: La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata perché trasf… - stefyfu29 : @Archales3 @77deh Quello che mi da più fastidio è che stanno usando i bambini per i loro scopi.Sono da tutelare e v… - Alma92069865 : RT @francofontana43: Destra disumana. Scontro sul reato di tortura. La destra vuole cancellarlo, anche se un po’ se ne vergogna e nega Sul… -

'Depenalizzare il reato di tortura significa misconoscere il pieno disvalore sociale di queste pratiche: ma si scherza', si chiede Leonardo Bianchi, professore di Diritto costituzionale a FirenzeSull'ipotesi avanzata dal viceministro Cirielli di togliere la patria potestà allecondannate al carcere in via definitiva, Tommaso Foti spiega all'Adnkronos che ' già oggi le donneche commettono gravi reati sono soggette a un procedimento che le porta a perdere l'affidamento dei propri figli. Solo che, nelle more che ciò accada, a rimetterci sono i minori che possono ...Roma, 25 mar. La situazione dellein Italia e' allarmante e richiede interventi urgenti e strutturali. Il sovraffollamento e ...infatti di trattenere in carcere 26 bimbi al seguito di 23...

Scontro sulle carceri, il Pd ritira la norma sulle madri detenute. Salvini: «Vogliono le borseggiatrici rom libere» Open

Quanto all’argomentazione, ‘Dove vai Son cipolle’, si dice a Firenze". L’altra questione, ancora più complessa, riguarda i bambini figli di madri detenute. Al momento - la statistica è aggiornata al ...Così il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha commentato la proposta di legge presentata dalla Lega. Diverso invece il discorso per la madre che è in carcere per custodia cautelare. In quel ...