Lutto nel mondo del freestyle | è morto il pluri Campione del Mondo Krotov

(Di domenica 26 marzo 2023) Ildelpiange Pavel, trentenne russo vincitore di due Campionati delnel 2021. Sono ignote le cause della morte dell’atleta russo che è stato protagonista dello sci. A dare notizia della scomparsa prematura è stata la federazione russa con un comunicato stampa con il quale ha abbracciato simbolicamente la famiglia di: “Molte persone ricordano Pavel come una persona gentile, comprensiva e coraggiosa. Il team della RussianFederation esprime le sue profonde e sincere condoglianze alla famiglia, ai parenti e ai colleghi di Pavel“. Una morte che ha lasciato attonita tutta la Russia. Gli inquirenti starebbero indagando sulle cause di morte. SportFace.

Lutto nel mondo dello sci nordico piemontese: è scomparsa a soli 16 anni Alice Olivero, ex atleta dello sci club Valle ... FondoItalia.it

