Lutto nel mondo del cinema | è morto l' attore Ivano Marescotti

(Di domenica 26 marzo 2023)neldel, è. L'lo scorso anno aveva annunciato la decisione di ritirarsi dalle scene per dedicarsi esclusivamente al "Teatro Accademia" a Ravenna. Proprio nella città emiliana-romagnola si è spento domenica 26 marzo.aveva 77 anni ed era da qualche giorno ricoverato all'ospedale civile a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche legate a una grave malattia. Lascia la moglie Erika, che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente. Tra le sue interpretazioni indimenticabili il dottor Randazzo in Johnny Stecchino di Benigni. Ha lavorato fra gli altri con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Giampiero ...

Si ricordano tra i suoi personaggi il dottor Randazzo in "Johnny Stecchino" di Roberto Benigni; il leghista padre della ragazza che ha una relazione con Checco Zalone nel film "Cado dalle nubi"

