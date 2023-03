Lutto a Terni | morta in un incidente Martina Medori operatrice sociale all’azienda ospedaliera Santa Maria

(Di domenica 26 marzo 2023)unper la morte di, 23 anni. La giovane vittima eraabitava insieme ai genitori e alla sorella.ha perso la vita lungo la-Rieti, tra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina, nello scontro frontale tra la sua Hyundai i10 e una Jaguar.è deceduta sul colpo. Ferito l’uomo di 78 anni alla guida della Jaguar. In base alla ricostruzione della dinamica, la Hyundai in direzione Rieti sarebbe finita nella corsia di marcia opposta durante un sorpasso ad un tir quando dall’altro senso di marcia è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... umbriaOn : #Terni perde #Martina. Aveva #combattuto il #Covid in prima linea: «#Dolce e #altruista» - umbriaOn : #Frontale sulla #Terni-#Rieti: #Martina perde la vita a 23 anni - umbriaOn : #Frontale sulla #Terni-#Rieti: 23enne #ternana #muore sul colpo -

La 23enne Oss dell'ospedale dimorta in un incidente stradale. In prima linea per i malati Covid, il ricordo dei colleghi La città diè inper l'ennesima vittima della strada. A perdere la vita, nella serata di venerdì, lungo la superstrada- Rieti, prima della galleria della Valnerina, è stata Martina Medori, 23 ...... Vis Foligno -Fc, arbitro Bartolucci di Città di Castello, assistenti Arcese e Marchetta di Perugia; Spoleto - San Venanzo, rinviata per unche ha colpito la formazione ospite. .c - ...inper la scomparsa della giovane, che lavorava all'ospedale cittadino

Terni in lutto per la morte di Martina, il cordoglio dell’ospedale e del sindaco TuttOggi

La giornata del lutto del San Venanzo che causa la non disputa della sfida di Spoleto, riporta in vetta il Terni Fc che grazie alla marcatura di Pacilli vince non senza soffrire in casa della Vis Foli ...Terni in lutto per la tragica morte di Martina Medori (nella foto). La sua giovane vita è finita di colpo venerdì 24 marzo, ...