Lussemburgo-Portogallo, le formazioni ufficiali: Leao ancora in panchina (Di domenica 26 marzo 2023) Ecco le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Portogallo (calcio d'inizio ore 20.45). Lussemburgo (4-2-2-2): Moris; Jans, M. Martins, Chanot, Pi... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Ecco ledi(calcio d'inizio ore 20.45).(4-2-2-2): Moris; Jans, M. Martins, Chanot, Pi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lussemburgo-Portogallo, le formazioni ufficiali: Leao ancora in panchina: Ecco le formazioni ufficiali di Lussembur… - BuscaGernetti : @giorginabg Stasera alle 8:45 Cristiano Ronaldo, Capitano del Portogallo, gioca contro il Lussemburgo. Boa sorte, GOAT! ?????????????? - BuscaGernetti : Il giorno della leggenda Cristiano ?????? ?? | Portogallo ?? Lussemburgo ? | 21:45 ora della Mecca H ! 20:45 ora in… - BuscaGernetti : Il giorno della leggenda Cristiano ?????? ?? | Portogallo ?? Lussemburgo ?| 21:45 ora della Mecca H | 20: 45 ora de… - planetwin365ita : Seconda sfida nel Gruppo J per il #Lussemburgo che ospiterà i lusitani questa sera: sarà ancora goleada per il… -