L' uomo dietro la Libia

Si chiama Siddiq al Kabir, è il governatore della Banca centrale del Paese nordafricano, ma per molti ne è il sovrano «de facto», l'ultimo pilastro a tenere in piedi quella realtà complessa e ad alta conflittualità altrimenti destinata al collasso definitivo. Una figura di riferimento per il Fondo monetario internazionale, come per i governi stranieri e i suoi connazionali. Ma rimasta sempre nell'ombra. Incontra le delegazioni francesi, che si dicono «pronte a riprendere le loro attività economiche in Libia». Vede quelle italiane per riannodare i fili tra le camere di commercio che operano tra le due sponde del Mediterraneo. Vola a Washington per pranzare con i vertici del Fondo monetario internazionale. Tiene riunioni fiume sul bilancio dello Stato libico e concorre a decidere le priorità di spesa pubblica per l'esercizio 2023. Inoltre, si occupa di gestire in prima ...

