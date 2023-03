" L'ultima ombra d'estate ": la Sicilia degli anni '70 tra un giallo e una storia d'amore (Di domenica 26 marzo 2023) Per quanto riguarda gli autori dei nostri giorni, leggo volentieri i libri della mia concittadina Cassar Scalia e quelli di Carlo Lucarelli". A chi si è ispirato per dipingere la figura del ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Per quanto riguarda gli autori dei nostri giorni, leggo volentieri i libri della mia concittadina Cassar Scalia e quelli di Carlo Lucarelli". A chi si è ispirato per dipingere la figura del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Libri: in uscita ‘L’ultima ombra d’estate’ di Mario Mattia, geofisico catanese dell’Ingv . #Adnkronos - QEnigma_ : Mi spezza il cuore vedere la serie della mia vita ridotta ormai all'ombra della bellezza di un tempo. Prego che la… - ilgiornale : Anteprima, per gentile concessione della Casa Editrice Piemme, del primo capitolo del romanzo: 'L'ultima ombra d'es… - IandoliNicola : @Simo_Celeste Conosciuta con questo appellativo a causa della strana tonalità rossastra che assume la luna piena in… - edizpiemme : Dal 28 marzo in libreria, 'L'ultima ombra d'estate' di Mario Mattia: un giallo ambientato nella Sicilia degli anni… -