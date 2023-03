Lukaku ritrova il gol col Belgio, ma per la conferma all’Inter serve di più – CdS (Di domenica 26 marzo 2023) Romelu Lukaku ha ritrovato dopo un anno e mezzo il gol con il suo Belgio, mandando chiari messaggi all’Inter. Per la conferma in vista della prossima stagione, però, servirà fare molto di più in maglia nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, intanto Simone Inzaghi incrocia le dita riguardo il suo impiego in Nazionale. ASSO IN PIÙ – Romelu Lukaku è tornato a segnare con il Belgio, e lo ha fatto nel migliore dei modi (dopo un anno e mezzo) realizzando addirittura una tripletta contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. La condizione fisica del colosso belga è migliorata e all’Inter tutti se ne sono accorti, ma il bottino fin qui è fin troppo magro per convincere l’Inter a riconfermarlo anche la prossima stagione. Il bilancio fin qui ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Romeluhato dopo un anno e mezzo il gol con il suo, mandando chiari messaggi. Per lain vista della prossima stagione, però, servirà fare molto di più in maglia nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, intanto Simone Inzaghi incrocia le dita riguardo il suo impiego in Nazionale. ASSO IN PIÙ – Romeluè tornato a segnare con il, e lo ha fatto nel migliore dei modi (dopo un anno e mezzo) realizzando addirittura una tripletta contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. La condizione fisica del colosso belga è migliorata etutti se ne sono accorti, ma il bottino fin qui è fin troppo magro per convincere l’Inter a rirlo anche la prossima stagione. Il bilancio fin qui ...

