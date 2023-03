Lukaku e Vlahovic scaldano i motori verso la Coppa Italia – TS

(Di domenica 26 marzo 2023) Romelue Dusansi stanno ritrovando con le loro rispettive Nazionali. Buoni test in vista del doppio scontro inRIGENERATI – I bomber di Inter e Juventus sono attualmente impegnati con le loro Nazionali. Entrambi hanno segnato nel primo match – tripletta per, un gol per– e le loro marcature potrebbero aiutarli a uscire dal periodo buio in cui si son trovati. E questa rinascita potrebbe aiutarli in vista della doppia sfida ditra nerazzurri e bianconeri. Dopo il recente match di campionato,saranno di nuovo avversari nella doppia sfida di semifinale. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Sono tanti i calciatori della Serie A in giro per il mondo in questa pausa per le nazionali: dalle triplette die Hojlund con Belgio e Danimarca ai gol di Krunic,, Elmas e Kouamé. Maignan para un rigore. Kvara resta in panchina nell'amichevole con la Mongolia, Osimhen gioca ma non segna alla ...Protagonisti, autore di una tripletta, e, a segno con la Serbia. La Francia travolge ...Tripletta di, Svezia ko: record amaro per Ibrahimovic Trascinata da un redivivo, ... Gol di, la Serbia piega la Lituania Infine nel gruppo G tutto facile per la Serbia che con un ...

Tre risposte le ha date Romelu Lukaku, che ha dato il benvenuto al nuovo c.t. del ... la quantità e la qualità dei rifornimenti che arrivano. Dusan Vlahovic in Nazionale riesce a sfruttare con ...Altra giornata di qualificazioni per Euro 2024. Il primo risultato è la vittoria della Scozia per 3-0 contro Cipro. Alle 18 in campo Bielorussia-Svizzera e Israele-Kosovo per il girone I, oltre ad Arm ...