Ludovica Valli si sfoga sui social dopo la nascita di Otto Edoardo: "Scusatemi se non sono super attiva per quanto riguarda il mio lavoro ma…" (Di domenica 26 marzo 2023) A poco più di un mese dalla nascita di Otto Edoardo, Ludovica Valli si sfoga sui social per parlare della sua assenza dal lavoro. La nota influencer aveva acquisito la popolarità quando, appena 18enne, aveva ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne. Lì, dopo aver scelto Fabio Ferrara, la ragazza aveva partecipato a Temptation Island, uscendo indenne dalle tentazioni. Tuttavia, la relazione durò poco tempo e la Valli è stata a lungo single, se non pizzicata in qualche sporadico flirt. A farle battere il cuore ci ha pensato Gianmaria Di Gregorio, un uomo non noto nel mondo influencer, ma imprenditore. La coppia, circa due anni fa, aveva vissuto la gioia della nascita di Anastasia, la primogenita.

