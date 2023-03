Louise Michel fermata a Lampedusa: stop a nave di Banksy, ecco perché (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La nave di soccorso Louise Michel in stato di fermo, dopo lo sbarco a Lampedusa, per violazione del nuovo decreto italiano, dopo il salvataggio di 180 persone. A darne notizia sui social sono gli stessi attivisti della Louise Michel, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di Banksy. “Ci è stato comunicato che la nostra nave è stata trattenuta, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione – si legge sui social della Louise Michel – Sappiamo di decine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo momento, eppure ci viene impedito di assistere. Questo è inaccettabile!”. Non osservanza delle disposizioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladi soccorsoin stato di fermo, dopo lo sbarco a, per violazione del nuovo decreto italiano, dopo il salvataggio di 180 persone. A darne notizia sui social sono gli stessi attivisti della, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di. “Ci è stato comunicato che la nostraè stata trattenuta, non abbiamo ancora una giustificazione scritta ufficiale per la detenzione – si legge sui social della– Sappiamo di decine di barche in pericolo proprio di fronte all’isola in questo momento, eppure ci viene impedito di assistere. Questo è inaccettabile!”. Non osservanza delle disposizioni ...

