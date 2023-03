Louise Michel fermata a Lampedusa: la nave di Banksy ha violato il decreto Ong intralciando i soccorsi (Di domenica 26 marzo 2023) Anche la Procura di Agrigento potrebbe interessarsi al caso della nave Louise Michel, dell’omonima Ong, finanziata dallo street artist, Bansky. La Guardia costiera che ha sottoposto a fermo amministrativo l’imbarcazione ha parlato di “intralcio ai soccorsi” con “continue chiamate dei mezzi aerei ong” che “hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei soccorsi, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato”. La Procura di Agrigento studierà gli incartamenti che verranno trasmessi dalla Guardia costiera di Lampedusa per stabilire se siano o meno configurabili anche fattispecie di reato. LEGGI ANCHE Migranti, l'esodo dalla Tunisia causa un altro naufragio e 19 morti. Piantedosi: la priorità resta ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 marzo 2023) Anche la Procura di Agrigento potrebbe interessarsi al caso della, dell’omonima Ong, finanziata dallo street artist, Bansky. La Guardia costiera che ha sottoposto a fermo amministrativo l’imbarcazione ha parlato di “intralcio ai” con “continue chiamate dei mezzi aerei ong” che “hanno sovraccaricato i sistemi di comunicazione del Centro nazionale di coordinamento dei, sovrapponendosi e duplicando le segnalazioni dei già presenti assetti aerei dello Stato”. La Procura di Agrigento studierà gli incartamenti che verranno trasmessi dalla Guardia costiera diper stabilire se siano o meno configurabili anche fattispecie di reato. LEGGI ANCHE Migranti, l'esodo dalla Tunisia causa un altro naufragio e 19 morti. Piantedosi: la priorità resta ...

