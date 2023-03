Lotta alla povertà: il bergamasco Forlani alla presidenza del nuovo comitato scientifico (Di domenica 26 marzo 2023) Il bergamasco Natale Forlani è il nuovo presidente del comitato scientifico per la valutazione delle misure di contrasto alla povertà e del reddito di cittadinanza. L’obiettivo del comitato, che si è insediato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è quello di valutare come funzionino gli interventi di contrasto alla povertà e indicare quali azioni assumere per migliorarne l’impatto. Forlani di Osio Sopra, classe 1953, è stato segretario confederale della Cisl, amministratore delegato e poi presidente di Italia Lavoro e dal 2010 al 2012 è stato direttore generale della direzione dell’immigrazione presso il ministero del lavoro e delle politiche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) IlNataleè ilpresidente delper la valutazione delle misure di contrastoe del reddito di cittadinanza. L’obiettivo del, che si è insediato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è quello di valutare come funzionino gli interventi di contrastoe indicare quali azioni assumere per migliorarne l’impatto.di Osio Sopra, classe 1953, è stato segretario confederale della Cisl, amministratore delegato e poi presidente di Italia Lavoro e dal 2010 al 2012 è stato direttore generale della direzione dell’immigrazione presso il ministero del lavoro e delle politiche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vditrapani : L'@asstampatoscana e @FnsiSocial oggi a Firenze alla manifestazione dei lavoratori ex Gkn: al fianco di chi lotta p… - MarianoGiustino : Il mandato di arresto per #Putin è una bella vittoria che è stata possibile grazie alla lotta politica del… - Greenpeace_ITA : L’acqua è una risorsa sempre più scarsa in Italia a causa della #siccità e dei consumi eccessivi, e non solo in est… - Giovannada46 : RT @rosadineve: Tutto il nostro sostegno alla loro lotta coraggiosa - rosadineve : Tutto il nostro sostegno alla loro lotta coraggiosa -