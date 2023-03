Lorella Cuccarini | “Giorgia Meloni mi sta più simpatica di Elly Schlein”

Leggi su tpi

(Di domenica 26 marzo 2023) In una lunga intervista a La Verità,fa un bilancio della sua incredibile carriera, che la vede attualmente impegnata come insegnante nella scuola di Amici. “I ragazzi devono mettere impegno, lavoro, sudore. Essere spavaldi sul palco e umili fuori”, il consiglio della showgirl, che ricorda: “Io ho avuto un percorso ancora diverso perché, grazie a Pippo Baudo, ho potuto approdare a Fantastico, facendo un salto nel buio. Da un giorno all’altro sono stata catapultata nel varietà più importante con l’esperienza di una ballerina di fila. Se guardiamo ai talent, i ragazzi possiedono già un loro bagaglio e poi hanno parecchi mesi per crescere ed emergere. I talent sono una strada che offre delle opportunità ai giovani che altrimenti farebbero molta fatica. La Rete è un’altra possibilità”. Nel mondo dello spettacolo il merito è rispettato? ...