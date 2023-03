Lorella Cuccarini e Emanuel Lo danno “scandalo” | la reazione di Giorgia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarioManca : Più guardo Lorella Cuccarini ballare e più credo che si nutra del sangue di mille vergini per restare giovane ed el… - WittyTV : Un'esibizione da BRI-VI-DI questa dei prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini! Saranno loro i vincitori del guanto di s… - IlContiAndrea : Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che ballano. Che bomba #Amici22 - BerciouxD : @AmiciUfficiale sempre Aron che è il n1 pultroppo lorella cuccarini deve farsi sempre conoscere una megera - cpetacci : RT @Vittori87874074: LORELLA CUCCARINI A CUORE APERTO - SCHLEIN - NO GRAZIE PREFERISCO LA MELONI -

Dopo l'esibizione di Emanuel Lo enon è tardato ad arrivare il commento di Giorgia, compagna del ...... tra l'emozione di Maria De Filippi per l'eliminazione di Piccolo G e il guanto di sfida tra i sei professori, hanno spiccato in particolar modoed Emanuel Lo , complice non solo il ...... intervistato da MondoTv24, ha parlato anche del ruolo fondamentale che ha avutonel suo percorso nella scuola. Niveo e Rita dopo Amici 22: la verità sul loro rapporto Eliminato ad ...

Maria De Filippi, senza parole davanti alla Cuccarini: il gesto hot Liberoquotidiano.it

Arriva la reazione di Giorgia al bacio che Emanuel Lo e Lorella Cuccarini si sono scambiati nel corso della seconda puntata di Amici 22 ...Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...