L’ora legale è tornata | ecco quanto si risparmierà in 7 mesi

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) –. Questa notte infatti sono scattate un’ora in avanti le lancette degli orologi regalando 60 minuti in più di luce naturale agli italiani fino al prossimo 29 ottobre, quando si ripasserà un’altra volta alsolare. In queste sette, però, il risparmio in termini di energia elettrica sarà notevole. A fare i conti è Terna, che parla di circa 220 milioni di euro milioni di euro. La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale stima infatti un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che a sua volta genererà un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Il beneficio economico stimato per il periodo di ora...