L'ora della terra, a Roma Maccio Capatonda è testimonial del Wwf: sabato ha spento il Colosseo con il suo "super dito"

Il 25 marzo alle 20.30, in circa 200 Paesi e territori del mondo, è scattata l'Earth Hour, L'ora della terra, l'evento globale del WWF che per questa 15esima edizione ha coinvolto milioni di persone, insieme a migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo. A Roma Maccio Capatonda, di fronte a centinaia di persone, ha spento il Colosseo con il suo "super dito", e lanciato un messaggio tanto semplice quanto immediato: ognuno di noi può compiere piccole ma grandi azioni per contribuire a garantire un futuro più giusto e sostenibile per tutti. In questo caso dedicando 60 minuti ad un'azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta. Earth Hour 2023 arriva sulla scia dello storico accordo Kunming-Montreal alla COP15 ...

