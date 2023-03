Lobotka | gioia dalla nazionale slovacca | è appena arrivata la notizia dalle qualificazioni

(Di domenica 26 marzo 2023) Serata positiva per i nazionali del Napoli. A strappare una vittoria importante in ottica qualificazione non sono solo Di Lorenzo, Meret e Politano con l’Italia, ma anchecon la sua Slovacchia. I primi tre hanno battuto Malta con un secco 2-0, stesso risultato con cui la Slovacchia si è imposta sulla Bosnia, nella seconda gara valida per il girone J verso EURO2024. Napoli(Foto: SSC Napoli) Slovacchia-Bosnia Erzegovina Così come nel Napoli di Spalletti, Stanislavè diventato a tutti gli effetti un perno fondamentale nella formazione della sua. La vittoria di stasera passa anche dai suoi piedi. Decisivo infatti l’assist per il gol che ha sbloccato la gara: l’attaccante slovacco Mak, dopo aver ricevuto il passaggio dal centrocampista azzurro, ha dribblato l’avversario e ...

