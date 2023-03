Lobotka: «Dzeko? Se gioca, non sarà facile! Attaccante costruito» (Di domenica 26 marzo 2023) Stasera si sfideranno Slovacchia e Bosnia, gara valida per la seconda giornata di qualificazioni a Euro 2024 gruppo J. Diversi italiani in campo: da Lobotka a Dzeko e Krunic. Il centrocampista del Napoli teme l’interista ATTENZIONE ? Stanislav Lobotka in conferenza stampa presenta così Slovacchia-Bosnia di questa sera. Da tenere d’occhio due giocatori di Inter e Milan: «Edin Dzeko è un Attaccante molto ben costruito, antipatico nei contrasti. Se gioca, non sarà certo facile da difendere. Rade Krunic, invece, è agile, ha buone doti anche in fase difensiva. Sente la palla e non ha paura di giocare. Ma dovremo stare attenti non solo a loro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Stasera si sfideranno Slovacchia e Bosnia, gara valida per la seconda giornata di qualificazioni a Euro 2024 gruppo J. Diversi italiani in campo: dae Krunic. Il centrocampista del Napoli teme l’interista ATTENZIONE ? Stanislavin conferenza stampa presenta così Slovacchia-Bosnia di questa sera. Da tenere d’occhio duetori di Inter e Milan: «Edinè unmolto ben, antipatico nei contrasti. Se, noncerto facile da difendere. Rade Krunic, invece, è agile, ha buone doti anche in fase difensiva. Sente la palla e non ha paura dire. Ma dovremo stare attenti non solo a loro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

