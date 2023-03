Lo sai che lo yogurt è anche un rimedio di bellezza? Usalo così. Ne rimarrai sorpresa! (Di domenica 26 marzo 2023) Lo yogurt oltre che ottimo per l’intestino è anche un vero e proprio rimedio di bellezza. Scopri come usarlo per ottenerne tutti i benefici. Quando si parla di bellezza, pensare… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 marzo 2023) Looltre che ottimo per l’intestino èun vero e propriodi. Scopri come usarlo per ottenerne tutti i benefici. Quando si parla di, pensare… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lapoelkann_ : Enea ti sono vicino e ti auguro di rimetterti prestissimo. Sai che per me sei sempre il migliore. Domani mi mancher… - rubio_chef : Cara @lauracesaretti1, come mai pensi che sganciare bombe nucleari su civili sia la soluzione a tutti i problemi? A… - vojcezayn1 : RT @little_freakHS: ennesima conferma che tu le donne non le sai baciare - LuciaManegatti : Hai presente quando la sabbia scotta, ma tu te ne freghi perché tanto sai che stai correndo verso il mare? Ecco, bi… - Sly05050111 : RT @Vale41229116: Nikita:“Io non voglio mai cadere nello stesso gioco che sto sentendo, se il gioco è screditare una persona o dire delle c… -